اللافي يبحث مع السفير السويسري آخر التطورات السياسية في ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء صباح اليوم الأربعاء، حيث ثمن اللافي الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدا أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

من جانبه، جدد السفير السويسري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، بما سيعزز العلاقات بين البلدين.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.‏