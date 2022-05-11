نجل فرحات حشاد لـ”بوابة افريقيا”: ليبيا جذوري وأهلي وبلدي ولذلك أدعمها بقوة

قال نور الدين حشاد، نجل الزعيم النقابي التونسي الراحل فرحات حشاد، إنه يربطه جذر عضوي بليبيا والليبيين خاصة بقبيلة الجوازي العريقة المنتشرة في مناطق البلاد.

وأكد نجل حشاد، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، أنه يعتبر ليبيا كبلده تونس وأنه يعتز بهذا الأمر ولذلك هو يدعمها ويدعم استقرارها ووحدتها بكل ما أوتي من قوة.

وشدد حشاد على أن روابط عريقة عديدة تجمع الشعبين التونسي والليبي، من بينها والده الشهيد فرحات حشاد الذي تعتز به كل القبائل الليبية.

كما أكد نجل فرحات حشاد أن الروابط التاريخية والاجتماعية والعائلية التي تربط بين تونس وليبيا تجعل مصير الشعبين الجارين مصيرا واحدا ومشتركا.

وأبرز أن دعمه للقضية الليبية وسعيه لحل الأزمة التي تشهدها البلاد هو دعم لأهله ولبلده.

وفي سياق متصل، شدد نجل حشاد على ضرورة أن يقف الجميع اليد في اليد من أجل مصلحة تونس وليبيا ومن أجل أن يصبحا البلدان قوة اقتصادية ويتجاوزا الصعوبات الحالية.

وقال في هذا الصدد إنه لا بد من توحيد البرامج الاقتصادية في البلدين من أجل بناء وتدعيم وحدة المصير المشترك.

وتابع نجل حشاد بأن والده استشهد من أجل تونس وليبيا والمغرب العربي الكبير، مذكرا في الأثناء بأن الزعيم فرحات حشاد بعث منظمة نقابية بليبيا في عام 1951 وذلك في إطار مساعيه لتوحيد بلدان المغرب العربي.