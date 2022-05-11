مسؤول مصري يتوقع انتعاشة في صادرات مواد البناء إلى ليبيا

من المتوقع أن تشهد صادرات مواد البناء المصرية إلى ليبيا انتعاشةً مهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد فترة من الركود طيلة العقد الماضي.

وقال رئيس المجلس التصديري المصري لمواد البناء، وليد جمال الدين لوكالة اقتصاد الشرق، إن سبب الانتعاش يرجع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتحسن الوضع الأمني في ليبيا.

وحدد المسؤول المصري وصول صادرات مواد البناء، لا سيما الأسمنت والحديد، من مصر لليبيا إلى 25% من إجمالي صادرات مواد البناء المصرية في الربع الثاني للعام الحالي 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا ومصر وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء المصري في العام الماضي، 11 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى توقيع 13 اتفاقية بين البلدين بقيمة 19 مليار دولار في القاهرة، وذلك خلال اجتماع تحضيري للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي اختتمت أعمالها في مايو من العام الماضي.

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