المبروك يطلع المنفي على الأوضاع المالية للحكومة ونتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس مع وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك الأوضاع المالية للحكومة في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن.

وأطلع المبروك المجلس الرئاسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، وكذلك على نتائج لقائه مع نائب وزير الخزانة الأمريكية أريك ماير وسبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني.

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