توافق أممي إسباني على ضرورة ضمان توحيد جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا، فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش بطرابلس.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، قالت: “سررتُ اليوم بلقاء سعادة سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا، السيد فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش، في طرابلس، وناقشنا الوضع في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري/انتخابي يملكه الليبيون ويكون قابل للاستمرار من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وتابعت: “كما اتفقنا على ضرورة ضمان توحيد جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية التي يقودها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض”.