وليامز تتفق مع سفير إسبانيا على ضرورة توحيد الجهود الدولية بشأن ليبيا

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش، أهمية «دعم مسار دستوري- انتخابي يملكه الليبيون ويكون قابلاً للاستمرار من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وفق تغريدة للمستشارة الأممية عبر حسابها على «تويتر».

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وأفادت وليامز بأنهما اتفقا على «ضرورة ضمان توحيد جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية التي يقودها الليبيون، مع الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض».

وفي وقت سابق اليوم التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ستيفاني وليامز، «لمتابعة المستجدات السياسية، وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك».