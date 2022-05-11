الدبيبة يبحث مع وليامز المستجدات السياسية

العنوان – طرابلس

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، مع مستشارة الأمين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز المستجدات السياسية.

وشدد الدبيبة ووليامر في مكتب بديوان مجلس الوزراء، على ضرورة العمل بشكل جاد في إجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قد رفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقرر الدبيبة الاستمرار في عمله مؤكدًا سعيه على التسليم لحكومة منتخبة بعد إجراء انتخابات برلمانية يقوم بالتجهيز لها.