الدرقاش: يجب الإصرار على إجراء انتخابات برلمانية فقط وإرجاء الرئاسية لما بعد إنجاز وإقرار الدستور

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصرات إن ربط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية القصد منه إفشال الانتخابات ليستمر البرلمان أطول مدة ممكنة.

الدرقاش أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لماذا تم ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية واشتراط إجراؤهما بشكل متزامن؟ هذا الأمر كان لضمان عدم إجراء الانتخابات أصلًا واستمرار البرلمان، فمن المعروف أن الاتفاق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية هو مستحيل في ظل رغبة كل طرف في إقصاء منافسيه وإدراك جميع الأطراف أن فوز مرشح الخصم بهذه الانتخابات يعني سحق باقي المنافسين”.

وأشار إلى أنه لذلك ركز مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب الرئيس قبل قانون الانتخابات البرلمانية واشترط إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وزعم أنه منذ البداية لم يكن الهدف التنحي ولكن المماطلة، لذلك يجب الإصرار على إجراء انتخابات برلمانية فقط، وإرجاء الرئاسية إلى ما بعد إنجاز وإقرار الدستور.

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