بلدية بنغازي تحذر المواطنين من رمي القمامة قرب محطة الكهرباء

نوهت بلدية بنغازي في منشور لها على منصتها الإعلامية، أنها لاحظت قيام بعض المواطنين برمي القمامة والنفايات قرب محطة شمال بنغازي.

وناشدت البلدية المواطنين أن يتعاونوا مع موظفيها وعمالها للمحافظة على البيئة والصحة العامة، بعد أن أوضحت خلال منشورها التوعوي بأن رمي النفايات والقمامة على هذا النحو يؤدي إلى تراكمها مما يشكل مخاطر على المحطة، علاوةً على التأثير السيئ على البيئة وتشويه المظهر العام .

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لبلدية بنغازي أن حددت نقاط المكبات المرحلية، بوضع عدد من صناديق التجميع، ليتم نقلها من ثم بعيداً إلى المكبات النهائية، كما نظمت حملة نظافة لنقل القمامة المتراكمة في الموقع المذكور.

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