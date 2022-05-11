ويليامز تلتقي في طرابلس بفريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشأن ليبيا

تونس 11 مايو 2022 (وال)- أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بأنه التقت أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس؛ بسفير سويسرا لدى دولتي تونس وليبيا جوزيف رينجلي، إضافة إلى ممثلين عن سفارتي سويسرا وهولندا في ليبيا، بصفتهم رؤساء مشاركين في فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشأن ليبيا.

وقالت ويليامز – في تغريدة نشرتها بتويتر – إنها أطلعتهم في اللقاء على زياراتها الأخيرة إلى عدة عواصم أوروبية، وتم التطرق معهم للوضع الراهن ومستقبل عملية برلين وللتطورات الراهنة في ليبيا.

وأوضحت أنه تم احاطتها حول أنشطة مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وخططها المستقبلية في ليبيا. (وال)

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