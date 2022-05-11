لم تسجل أي حالات كورونا في العزل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي أن القسم لم يستقبل منذ أكثر من شهرين أي حالات إصابة بفيروس كورونا .

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن القسم حالياً تحت الصيانة والتنظيف والتعقيم .

وأوضح أنه يوجد في القسم عدد 20 جهاز تنفس صناعي، وعدد 16سرير في العزل العادي وعدد 22 سرير في العناية. لافتًا إلى أنهم متخوفين من الموسم القادم خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر .

وأشار إلى أن القسم على أتم الاستعداد لمواجهة أي حالات قادمة. وأن إدارة مركز طبرق الطبي تقدم كل ما لديها لقسم العزل لمواجهة أي موجة قادمة لاقدر الله.

يشار أن مدينة طبرق خلال الأعوام الماضية قد شهدت عدد من الموجات من الاصابات. ونتج عنها عدد من الوفيات وحالات للشفاء وكذلك شهدت عزوف عن التطعيمات .