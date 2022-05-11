احويلي: المجلس الرئاسي ضعيف جداً ولم يقم بمهمة المصالحة الوطنية

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر احويلي، أن “هناك فرص كبيرة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، خاصة في ظل اجتماعات مصر الحالية بين رئيسي المجلسين”.

وقال «احويلي»، في تصريح صحفي، إن “لقاءات المشري وعقيلة مع السلطات المصرية، من شأنها تذليل كل الصعوبات المرتبطة بالتوافق على القاعدة الدستورية”.

وتابع؛ “دور المجلس الرئاسي، ضعيف جدًا، ولم يتحرك خلال الأزمة الحالية، رغم أننا عرضنا عليه إجراء مصالحة سياسية بين مجلسي الدولة والنواب.

وأردف أن “المجلس الرئاسي لم يقم بالمهام المنوطة به، وهي المصالحة الوطنية، ولا يمكن له تجميد عمل «النواب والدولة» حال تأزم الأوضاع كما يقول البعض، ولن يُقبل منه ذلك”.

وأشار «احويلي»، إلى أن “المجلس الرئاسي، انغلق على نفسه، وطالته عدوى الانقسامات من المؤسسات الليبية الأخرى”، لافتًا إلى أن “المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش، بمعنى أن تأتمر كل القوات بأمره، وكلننا لم نر منه أي عمل في هذا الجانب”.

وأوضح، أنه “سيكون هناك استعراض عسكري كبير في المنطقة الشرقية؛ يوم 16 مايو المقبل، فهل تم أخذ الإذن من المجلس الرئاسي في ذلك؟”، مردفًا “وهل سيتم الاستعراض برعايته؟، وهل سيحضر هذا العرض من الأساس باعتباره منسق هذا العرض؟”.