باشاغا يدين مقتل شيرين أبوعاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

العنوان – سرت

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإربعاء إدانته لمقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبوعاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”أدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أتقدم بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الشعب الفلسطيني والصحفيين حول العالم”.

وأكد باشاغا أن استهداف الصحفيين أثناء مزاولة عملهم جريمة بشعة وخرق لحرية التعبير ينبغي أن يحاسب مرتكبوه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهما لاشتباكات في جنين بالضفة الغربية، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن مراسلين ربما أصيبوا بنيران فلسطينية.