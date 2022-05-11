باشاغا يجري زيارة إلى تركيا

أفاد مصدر لـ218 بوصول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة غير معلنة يتوقع أن يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أتراك.

وكان مصدر مطلع قد أكد في وقت سابق لـ218 ترحيب تركيا بزيارة وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور، بصفة غير رسمية، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استياء تركي من مواقف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة “المتشددة”، بالتزامن مع الانفتاح على مجلس النواب والتقارب مع خصومها الإقليميين الفاعلين في الملف الليبي.

يُذكر أن موقع “أفريكا إنتلجينس” الاستخباراتي الفرنسي قد كشف عن زيارة سرية قام بها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في 30 أبريل الماضي، رفقة نائبيه وبعض وزرائه لتركيا، في محاولة لكسب تأييد أنقرة لتولي باشاغا السلطة والتخلي عن دعم الدبيبة، الذي يتمسك بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

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