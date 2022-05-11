الغرفة التجارية بنغازي تجتمع مع السفير والقنصل اليوناني لبحث آفاق التعاون التجاري المشترك

بحث مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي مع السفير والقنصل اليوناني في ليبيا افاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين ليبيا واليونان.

واكد مسؤولو الغرفة التجارية على سعي الطرفين إلى الوصول إلى اتفاقات تسهل العمليات التجارية من منح للتأشيرات وتسهيل التعاقدات وحركة رجال الأعمال والتعاون في كافة المجالات المختلفة خاصة السياحية.

بدروه أبدى السفير اليوناني سعادته بزيارة بنغازي واكد على التعاون المشترك بين اليونان وغرفة بنغازي التجارية، مشيرا الى ضرورة العمل على ان يتم الاستعجال فتح حركة الخطوط الجوية بين البلدين وتسهيل منح التأشيرات وأرسال وفود من رجال الأعمال اليونانيين، موضحا ان هناك افاق تعاون تجاري كبيرة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء والسياحة.