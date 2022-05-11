الدبيبة: الانتخابات هي الحل الجذري للأزمة الليبية

شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، بطرابلس، بحثا خلاله المستجدات السياسية.

يُذكر أن وليامز أجرت عدداً من اللقاءات السياسية مؤخراً لدعم جهود الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي، قبيل انطلاق الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مجلسي النواب والدولة، بشأن التوافق على القاعدة السياسية وتعديل القوانين الانتخابية.

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