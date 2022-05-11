اجتماع بالعاصمة طرابلس لمتابعة إجراءات دخول العرب والأجانب من حاملي الجوازات العادية

طرابلس 11 مايو 2022 (وال)- عقد بديوان وزارة الخدمة المدنية بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الخدمة المدنية علي الرضا؛ ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومندوبين عن جهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلي ووزارة العمل.

وتناول الاجتماع مناقشة بنود الاجتماع الأول للجنة الذي انعقد بتاريخ 12 أبريل الماضي؛ بديوان وزارة الداخلية بشأن متابعة إجراءات دخول العرب والأجانب من حاملي الجوازات العادية، وكذلك دخول المنظمات الدولية لليبيا والتصديق عليه. (وال)

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