حكومة باشاغا تنفي مشاركتها في حوار يشرف عليه مركز الحوار الإنساني

أخبار ليبيا 24

نفت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، مساء اليوم الأربعاء، مشاركتها في لقاء جنيف الذي يشرف عليه مركز الحوار الإنساني المعروف كذلك بمركز “إتش دي” نسبة إلى “هنري دونات” أول فائز بجائزة نوبل للسلام في العالم.

وقالت الحكومة على منصة فيسبوك إنها “تنفي الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاركتها في لقاء جنيف الذي يشرف عليه مركز HD”.

مركز “إتش دي” للحوار الإنساني، هو منظمة غير حكومية مستقلة، تساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة.لمنع أو إنهاء الصراعات المسلحة.

وسبق للمركز، أن أشرف على إعداد التقرير النهائي الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى الوطني الليبي. وعقد جلسات تشاورية سلمية عامة – بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة- شملت جميع شرائح المجتمع الليبي.في عموم أرجاء ليبيا، فضلا عن الاجتماعات التي عقدت مع المجموعات المغتربة المقيمة في الخارج.