رئيس جهاز المباحث الجنائية يبحث مع وفد تركي آليات التعاون الأمني

استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية، محمود عاشور العجيلي، وفداً من وزارة الداخلية التركية، لبحث آليات التعاون فيما يخص الإصدارات الأمنية.

وأجرى رئيس جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية مراسم استقبال لأعضاء الوفد التركي، وعقد اجتماعًا رسميًا حضره كل من نائب رئيس الجهاز ورئيس مركز المعلومات والتوثيق ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني لتطوير المؤسسات بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة ومدير وأعضاء من إدارة المختبرات بالجهاز.

وناقش الاجتماع جملة من المسائل ذات الاهتمام الأمني المشترك وآليات التعاون فيما يخص الاصدارات الأمنية، حيث اطلع الوفد التركي في ختام الاجتماع على آليات ومستوى العمل والأداء المهني في المختبرات الجنائية التابعة للجهاز ومنظومة الأسلحة والعديد من العمليات ذات الطبيعة الخاصة في هذا المجال.

كما رافق رئيس الجهاز ولفيف من الحضور الوفد في جولة ميدانية لمنظومة الأسلحة “iBis” والحوض المائي الخاص بمنظومة المقذوفات.