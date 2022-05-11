برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجدد التزامه بدعم مفوضية الانتخابات

جدد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك أندريه فرانش”، التزام البرنامج الأممي بتوفير الدعم الفني للمفوضية الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء فرانش رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، الأربعاء، استمع خلالها لإحاطة حول الجدول الزمني للانتخابات المحلية القادمة، مشيراً لأهمية تعزيز شرعية المؤسسات المحلية بالبلاد عبر تضمين ثقافة التكنولوجيا ولإيصال الخدمات.

وكان البرنامج الأممي قد قدّم 88 مليونًا و350 ألف دولار لدعم مشروع ترويج الانتخابات للشعب الليبي بيبول، والذي يهدف لدعم قدرة واستعداد المفوضية للتحضير للفعاليات الانتخابية وإجرائها، تحت القيادة الليبية.

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