الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع الجنوب يبحث مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التعاون في عددًا من المجالات

سبها 11 مايو 2022 (وال)- عقد بمقر فرع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع المنطقة الجنوبية، اجتماع ضم رئيس فرع الأكاديمية الدكتور محمد عبد السلام الحضيرى، ورئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرع المنطقة الجنوبي نجم عبد الله أوحيد، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة سبها؛ بأن الاجتماع ناقش التعاون لإقامة الدورات التدريبية للمنتسبين والموظفين بالهيئة في عددًا من التخصصات الإدارية والقانونية والتخطيط والتطوير المعلوماتي، إلى جانب الإشراف المباشر على إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع الأسس المبدئية لصياغة بنود الاتفاق بين المؤسستين الذي سيتم توقيعه في القريب العاجل.

وشارك في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون العلمية، والمسجل العام، وعميد مدرسة العلوم الإنسانية، وعميد مدرسة العلوم الأساسية، وعميد مدرسة العلوم المالية والإدارية، وعميد مدرسة اللغات، ومدير المكتب القانوني، والكاتب العام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير معهد تنمية الموارد البشرية بالفرع. (وال)

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