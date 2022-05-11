باشاغا يدين مقتل شيرين أبو عاقلة

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دان رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بأشد العبارات استهداف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين، مطالبا بمحاسبة مرتكبي الجريمة البشعة.

وكتب باشاغا على تويتر: “أدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين”.

وأضاف: “أتقدم بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الشعب الفلسطيني والصحفيين حول العالم”. وقال: “إن استهداف الصحفيين أثناء مزاولة عملهم جريمة بشعة وخرق لحرية التعبير ينبغي أن يحاسب مرتكبوه”.

1/2 أدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين. pic.twitter.com/HGUhsmrmUC — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 11, 2022

وتوفيت شيرين متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية.لمخيم جنين صباح الأربعاء، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة، إن شيرين “استشهدت جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين”.

وباشرت النيابة العامة الفلسطينية إجراء تحقيق في الجريمة. وأوضحت في بيان أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.