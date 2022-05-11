ستيفاني تبحث مع السفير الأسباني أهمية دعم المسار الدستوري في ليبيا

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش، أهمية «دعم مسار دستوري- انتخابي يملكه الليبيون ويكون قابلاً للاستمرار من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وفق تغريدة للمستشارة الأممية عبر حسابها على «تويتر».

وأفادت وليامز بأنهما اتفقا على «ضرورة ضمان توحيد جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية التي يقودها الليبيون، مع الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض».