«الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس

تذيع قناة «الوسط»، عند الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، مقابلة خاصة مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، يجريها أحمد السنوسي.

ويتحدث نورلاند، في المقابلة، عن قوات «فاغنر»، التي يقول إن «من مصلحة ليبيا والولايات المتحدة ألا تكون تلك القوات موجودة على الأرض، لأنها تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار».

ويوجه السفير الأميركي رسائل لكل الأطراف، من بينها ضرورة خلق شفافية واحترام السيادة الليبية في إجراء الانتخابات.

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– نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط

ويعرض نورلاند رؤيته للأوضاع الراهنة والعملية السياسية والأفكار التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى تسوية بين الأطراف الليبية الفاعلة.

وزار السفير الأميركي، مطلع الأسبوع الجاري القاهرة، حيث التقى هناك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وركزت محادثات نورلاند مع عقيلة والمشري في القاهرة على مستجدات العملية السياسية وسبل الدفع بالمسار الدستوري والإغلاق النفطي، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.