الشؤون الاجتماعية تعلن البدء في تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18

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أعلنت، وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، البدء في تجهيز قاعدة البيانات الخاصة منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وقالت الوزارة، إن الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني تابعت عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد خلال لقائها اليوم مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد.

وأضافت، أن الحديث ترّكز حول صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة. وأشارت إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، للبدء في عملية الصرف .

وقالت الوزارة، إنه تم التطرق إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الأشهر السابقة، فيما يتعلق بصرف منحة الذين قاموا بتعديل أو إضافة أرقام حساباتهم.

وأكدت أنه، تمت الموافقة عليها من قبل المصارف على أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة.