مفوضية طبرق للكشافة والمُرشدات تُكرم رئيس ديوان مجلس النواب

طرابلس 11 مايو 2022 (وال)- كرّمت مفوضية طبرق للكشافة والمُرشدات اليوم الأربعاء، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بمنحه شهادة شكر تقديراً لجهوده التي بذلها لدعم الحركة الكشفية في المدينة.

وأثنى المصري – في كلمة له خلال حفل التكريم الذي أقيم بمقر مجلس النواب في طبرق – على الدور الهام الذي تقوم به مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات والحركة الكشفية بصفة عامة منذ تأسيسها، متمنيًا للحركة الكشفية مزيدًا من الازدهار والتميز. (وال)

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