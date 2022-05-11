عون: الحقول النفطية مازالت مغلقة ولم نتلق طلبا أوروبيا لزيادة إمدادات الغاز

نفى وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال محمد عون طلب أوروبا من ليبيا زيادة إمدادات الغاز للمساهمة في مواجهة حاجة السوق الأوروبية للغاز، تزامنا مع أزمة الطاقة والتوتر مع موسكو.

وأفاد عون في تصريحات صحفية بأن الحقول النفطية ما زالت مغلقة والتفاوض مستمر، مع مواجهة بعض الصعاب للوصول إلى اتفاق يقضي بفتحها بينما تم شحن سفينتين من ميناء الزويتينة لتخفيف الضغط على الخزانات، مشيرا إلى استمرار إغلاق حقول الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركتي مليتة وسرت.

وأشار إلى أن الإنتاج الحالي من الحقول يصل إلى 600 ألف برميل يوميا مع التوقف عن إنتاج ما بين 600 و650 ألف برميل يوميا، والمعدل اليومي لخسائر الإغلاق يتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميا.

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