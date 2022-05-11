شركة الحديد والصلب تطلع سفير بنجلاديش على عملية الإنتاج ونشاطها  التسويقي

استقبلت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بنغلاديش لدى ليبيا وعضو منظمة التعاون الإسلامي، “شميم الزمان”، وذلك لإطلاعه على النشاط التجاري للشركة.

وكان في استقبال سفير جمهورية بنغلاديش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين، الذين أُطلعوه على نشاط الشركة التجاري والتسويقي وكذلك العملية الإنتاجية.

وأبدى سفير جمهورية بنغلاديش استعداده لتسهيل التعاون الفني بين الشركة والشركات البنقلاديشية؛ مؤكدا رغبة بلاده لبحث المزيد من الفرص وآفاق التعاون ومد جسور التواصل بين البلدين.

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