افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ صالة الركاب الجديدة (برنيق) المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد المبرم مع هيئة المواصلات بنظام BOT.

وقالت إدارة المطار، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ستفتتح الصالة اليوم الخميس.

ومشروع الصالة مبرم بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام (BOT)، جرى توقيعه مع الحكومة الليبية الموقتة العام 2019.

– صالة برنيق الجديدة بمطار بنينا.. «التجارة والتنمية» يستنكر و«حكومتنا» تعتذر

– بدء إنشاء صالة ركاب في مطار بنينا

وتتسع صالة الركاب لمليوني مسافر سنويًا وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية وبتنفيذ عالي الجودة، وفق ما أعلن مصرف التجارة والتنمية عبر صفحته على «فيسبوك».

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي (صفحة إدارة المطار على فيسبوك)