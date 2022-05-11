محتجون يؤكدون استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية

أصدرت مجموعة قالت إنها تُمثل أعيان وقبائل وسكان منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية، بياناً نفت من خلاله إنهاء الإغلاق النفطي للحقول والموانئ.

وأكد المشاركون في وقفة أمام مدخل ميناء الزويتينة في بيانهم على ما صدر منهم في البيانات السابقة بتاريخ 12 أبريل 2022، التي أعقبت وقفات مماثلة في كل من النافورة والزويتينة والبريقة والـ 59 جالو، بشأن إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط.

وخلص بيان المجموعة إلى تأكيدهم على أن إيقاف النفط مستمر حتى تُلبى جميع مطالبهم، فيما يتناقض مع ما أدلى به رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا-الأربعاء- من التوصل إلى حل للأزمة وفتح الحقول والموانئ المغلقة منذ نحو شهر.

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