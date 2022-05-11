تمشيط الأودية جنوب مزدة بعد ورود بلاغات بتحركات “داعش”

طرابلس 11 مايو 2022 (وال)- سيّر جهاز دعم الاستقرار بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، دوريات متحركة وثابتة جنوب منطقة مزدة لتأمين المنطقة من أي تهديدات إرهابية.

وأفاد الجهاز – في بيان له اليوم الأربعاء – أن عمليات تمشيط الأودية جنوب منطقة مزدة؛ شارك فيها ومديرية أمن مزدة والمنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا بأنه لم يلاحظ أي تواجد لأي تنظيمات إرهابية.

وتأتي هذه التحركات على خلفية ورود بلاغات بوجود سيارات تحمل راية تنظيم الدولة “داعش”، وعلى متنها أجانب بالمنطقة جنوب منطقة مزدة.(وال)

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