وليامز تلتقي الدبيبة بناءً على طلبه وتطالبه بالمحافظة على الهدوء على الأرض

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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها أكدت لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.

وأشارت وليامز، في تغريدة على تويتر، إن لقائها الأربعاء مع الدبيبة في مقر الحكومة جاء “بناءً على طلبه”.

وأضافت وليامز، إنها أكدت للدبيبة، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقالت: “أطلعت الدبيبة على زياراتي الأخيرة ومشاوراتي مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي، فضلاً عن محادثاتي مع مختلف الأطراف الليبية، قبل انطلاق الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري”.