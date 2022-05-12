تكتل الهلال النفطي يرفع الحصار على المنشآت النفطية، ونشطاء طبرق يوقفون التصدير من الحريقة ومصفاة طبرق

أصدرت مجموعة من أعيان ونشطاء مدينة طبرق بياناً أعلنوا فيه إيقاف التصدير من ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق، حفاظا على قوت الشعب الليبي، مُخلِين مسؤوليتهم عن أي ناقلة نفطية تدخل إلى الرصيف النفطي في ميناء الحريقة، ومتوعدين بمعاملتها بشكل عسكري.

ووجه البيان دعوة لاجتماع قبائلي بين قبائل فزان وبرقة في بنغازي يضم كل الشرائح.

هذا وأشار البيان إلى أن اغلاق النفط جاء نظرا لانهيار المستوى المعيشي في المدينة من بنية تحتية ومياه وكهرباء وغيرها .

إلى ذلك أعلن تكتل الهلال النفطي رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

التكتل أصدر بيانا مصورًا، قال فيه إنه قرر الاستجابة لـ “تعليمات المستشار عقيلة صالح بفتح الحقول فوراً .

من جانبه، قال رئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا، إن جهود مجلس النواب وحكومته لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

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