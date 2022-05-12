الاتحاد الأفريقي يوجه رسالة للأمم المتحدة حول الوضع الأمني في طرابلس

أوفد رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو نغيسو، مبعوثًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لإيصال رسالة حول الوضع الأمني في طرابلس.

وعقدت جلسة عمل بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود، في نيويورك بالولايات المتحدة يوم 6 مايو خصصت للوضع في ليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم الأربعاء.

ودون أن يكشف مضمونها، نقل رئيس الدبلوماسية الكونغولية، رسالة من رئيس الجمهورية دينيس ساسو نغيسو إلى أنطونيو غوتيريس تضمنت عرضًا حول الوضع الراهن في ليبيا وخطة لإنهاء الأزمة لتجنب تدهور محتمل للوضع في البلاد.