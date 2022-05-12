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لليوم الـ47.. استمرار احتجاز مراسل قنوات 218 في سرت علي الريفاوي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر لليوم الـ47 على التوالي احتجاز مراسل قنوات 218 في سرت الزميل علي الريفاوي، والذي اعتقل دون أي مبررات في السادس والعشرين من مارس الماضي.

ولاقى احتجاز الريفاوي ردود فعل محلية ودولية استنكرت الحادثة وطالبت بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه، فيما استغلت عائلته مناسبة عيد الفطر وناشدت محتجزيه إطلاق سراحه لكن دون جدوى.

ويُعد احتجاز الريفاوي ضربة موجعة للعمل الصحفي في ليبيا، والذي تأثر بشكل كبير بعد أن حلت البلاد في المركز 165 عالمياً ضمن مؤشر حرية الصحافة.

جدير بالذكر أن الريفاوي كان يغطي أخبار مدينة سرت الخدمية والاجتماعية، فهو لم يتطرق للأخبار الأمنية والسياسية، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة حول المغزى من وراء عملية احتجازه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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