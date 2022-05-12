ستيفاني: الدبيبة طلب لقائي وأكدت ضرورة الحفاظ على الهدوء

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت ستيفاني عبر “تويتر”: “التقيتُ اليوم في طرابلس رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بناءً على طلبه، وأكدت خلال اللقاء على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي”.

وأضافت: “كما أطلعتُ الدبيبة خلال اللقاء على زياراتي الأخيرة ومشاوراتي مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي فضلاً عن محادثاتي مع مختلف الاطراف الليبية، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري”.

وواصلت ستيفاني: “كما أكدت في اللقاء على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية”.