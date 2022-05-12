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مصلحة المطارات تواصل أعمال تطوير مطار أوباري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد مطار أوباري المدني بالجنوب الغربي استمرار تنفيذ أعمال البناء والصيانة المتعاقد عليها مع الشركات المعنية- وفقاً لما أوردته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة.

وقالت المصلحة إن المشروع يتضمن إنشاء المبنى الإداري بالمطار، وإنشاء السياج المعدني حول المطار الذي يمُر في مراحل الربط النهائية حسب المواصفات الفنية المعتمدة، وتأتي هذه الأعمال بالتزامن ليتم الانتهاء منها في وقت متقارب أو موحد.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير مطار أوباري تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة بالمطارات التابعة لمصلحة المطارات بوزارة المواصلات، في وقت تفتقد فيه مدن وبلدات الجنوب لرحلات الطيران في ظل توقف كافة المطارات المدنية، ما يفاقم معاناة المواطنين في السفر لمدن الشمال البعيدة لأجل الزيارات والعلاج والدراسة والأعمال.

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قناة 218 الليبية

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