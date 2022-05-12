شرطة بنغازي تقبض على مطلوب للعدالة حاول خطف طفلين

ألقى رجال مركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي القبض على شخص اعتدى على طفلين في منطقة اللثامة في محاولة منه لاختطافهما، بالقرب من محطة وقود النايلي على متن مركبة آلية نوع بي إم دبليو، قبل أن يرد بلاغ للمركز بخصوص الواقعة.

وقالت المنصة الإعلامية لمديرية أمن بنغازي إن أعضاء التحريات تحركوا من فورهم لمكان الواقعة، وقبضوا على الشخص المطلوب واقتادوه إلى المركز، كما تم استدعاء ولي أمر الطفلين الذي أفاد بعرض الطفلين على المستشفى بعد تعرضهما لإصابات أثناء الاعتداء عليهما.

وأشارت المديرية في منشورها إلى أنه بعد الاستدلال مع الجاني اتضح أنه ليبي الجنسية، وهو مطلوب لدى مركز شرطة الفويهات، لتتخذ حياله كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

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