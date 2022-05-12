الخوجة: لجنتا النواب والدولة ستحاولان التوصل لصيغة توافقية تحسم المسار الدستوري

كشفت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة عن موعد وصول وفود لجنتي البرلمان ومجلس الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة وبدء الجولة الثانية من المشاورات.

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن “لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد المقبل استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة.

وأضافت الخوجة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن “جلسة البرلمان الثلاثاء شهدت الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما توصلت له لجنتا البرلمان ومجلس الدولة في مشاورات القاهرة الأولى وطلبنا من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية فيها من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات”.

وتابعت الخوجة: “بعد تجميع النقاط والنصوص البديلة وملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما توصلنا إليه من نقاط خلافية في مسودة الدستور خلال اجتماع اللجنتين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحسم ملف المسار الدستوري ليتم عرض المشروع للاستفتاء”.