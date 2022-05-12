فنوش: الإدارة الأمريكية تحاول ابتزاز الشرعية الليبية عبر الدبيبة

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي عبد الحكيم فنوش إن الإدارة الأمريكية هي التي تدير الحالة الليبية بشكل كامل، وأنها تسعى الآن إلى ضبط كيفية تصنيع السلطة القادمة من خلال القاعدة الدستورية التي تُصر المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على أن تديرها بالشكل الذي تريد حتى تتمكن من “تصنيع” السلطة القادمة.

فنوش وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” تابع أن الإدارة الأمريكية تحاول ابتزاز الشرعية الليبية، البرلمان والحكومة التي أقرها البرلمان، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي تدعي أنه يملك شرعية في حين أنه لم يعد يملك أية شرعية، مؤكدًا أنه إذا ما أُعطي الحق للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا بالتصرف في المال الليبي، فعندها لن يكون وجود لحكومة الدبيبة.

وأكد فنوش أن وجود الدبيبة يأتي لابتزاز البرلمان والجيش والحكومة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية