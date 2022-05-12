الحويج يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بمتابعة توريد المواد الخام والسلع الأساسية إلى البلاد وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير مخزون استراتيجي يسهم في استقرار السوق المحلي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية، لمناقشة دور الغرف في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

الاجتماع ناقش سبل تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني

وناقش الاجتماع سُبل تحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني، والعمل وفق رؤية مشتركة واضحة لدعم وتطوير الأنشطة الزراعية والصناعية، ورفع جودة الخدمات والسيطرة على السوق المحلي وانسياب السلع واستقرار أسعارها.

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وكلف الحويج غرف التجارة بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتحسين جودة الخدمات بالمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وحصر الفرص الاستثمارية والمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، ووضع برنامج تنفيذي لدعمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

حضر اللقاء مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة، ومدير إدارة التعاون والترويج بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس نقابة المخابز.