فريق من منظمة الصحة يناقش مع السائح المشاريع المنفذة في مجالات الدرن وكوفيد 19

ليبيا – قام فريق مشترك من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ممثل منظمة الصحة العالمية وفريق من مكتب المنظمة وممثلي بَعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اجتمعوا خلال الزيارة بالمدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح؛ لمناقشة المشاريع الصحية المشتركة المنفذة في ليبيا في مجالات الدرن و كوفيد_19 ونظام المعلومات الصحية وتقوية الخدمات الصحية والموارد البشرية الصحية.

كما أجرى الفريق المشترك بزيارة ميدانية إلى مخبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز المعلومات الصحية؛ للتأكيد على أهمية استمرار مشاريع التعاون الصحية المشتركة المنفذة بدعم من الاتحاد الأوروبي للاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة في البلاد بما يسهم في تعزيز الواقع الصحية.

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