إعلان حالة الطوارئ بمنطقة صياد بعد اشتباكات مسلحة

أعلنت القوة الخاصة بكتيبة فرسان جنزور حالة الطوارئ منطقة صياد تحسبًا لأي مواجهات أخرى عقب الاشتباكات التي شهدها الطريق الرابط بين الدوادي وكوبري الـ17، محذرة المواطنين من التنقل في هذه المناطق.

ويرجع سبب الاشتباكات بعد أن قامت قوة الردع الخاصة بالقبض في منطقة صياد على أحد المطلوبين لديها ويدعى وليد القط بسبب قضايا تلاحقه منذ عام 2014.

وقالت الأنباء الواردة من هناك إنه بعد القبض على القط قامت مجموعة مسلحة متمركزة عند تقاطع الإشارة الضوئية الدوادي بالرماية العشوائية بين الحين والآخر بالأسلحة الخفيفة واستمرت عملية إطلاق النار إلى منتصف الليل دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك، مما أدى إلى إغلاق المحال التجارية.

وأضافت الأنباء أن هذه المجموعة قامت بالتوغل عند منتصف الليل والتقدم إلى تقاطع المنصوري وقامت بسرقة المحال التجارية، مما دفع بسرية فرسان جنزور للاستنفار والرد على ذلك، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة تلقت الدعم من مجموعة محسوبة على جهاز دعم الاستقرار في الحشان وأخرى من سرية الـ55، حيث بدأتا في الرماية العشوائية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي بات صداها يسمع في جميع أنحاء مدينة جنزور والمناطق المجاورة.

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