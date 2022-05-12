بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 12 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 12 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(17-23)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية, قد تكون جيدة على مناطق الواحات، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-32)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الغد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37- 42)مْ ولاتتجاوز (33)مْ على السرير، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).