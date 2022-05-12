الحويج يوجه غرف التجارة بضرورة إعداد خطة مشتركة | أخبار ليبيا 24

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وجّه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأربعاء غرف التجارة والصناعة والزراعة بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية.

وبحسب صفحة الفيسبوك الخاصة بالوزارة جاء ذلك في اجتماع عقده الحويج مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.

في حين أكد الحويج على إعداد خطة تحسين جودة الخدمات بالمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

ونوه على ضرورة المساهمة في متابعة عمليات توريد المواد الخام والسلع الأساسية وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

إضافى لتوفير مخزون استراتيجي يسهم في استقرار السوق المحلي، وحصر الفرص الاستثمارية والمشاريع متناهية الصغر والاسر المنتجة ووضع برنامج تنفيذي. لدعمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل بحث مدير عام غرفة التجارة والصناعة مصراتة أبوبكر شنب مع مدير إدارة التجارة و الاستثمار لليبيا و تونس بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ليدي شيهان بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة و لفيف من رجال الأعمال آليات التعاون المشترك بين الغرفتين.

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد ناقش الاجتماع أمس الأربعاء تطوير عمل الغرفة بقطاع الاستثمار ومختلف المجالات و مدى الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

كما ناقش الحاضرين سُبل تحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والعمل وفق رؤية مشتركة. واضحة لدعم وتطوير الأنشطة الزراعية والصناعية ورفع جودة الخدمات والسيطرة. على السوق المحلي وانسياب السلع واستقرار أسعارها.

في حين حضر الاجتماع مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة ومدير إدارة التعاون والترويج. بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس نقابة المخابز. لمناقشة دور الغرف في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.