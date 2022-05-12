الفرجاني: تعلموا يا «ارخاص» معنى الوطن والوطنية من المناضلة «شيرين أبو عاقلة»

طالبت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، من وصفتهم بالـ«ارخاص» بتعلم معنى الوطن والوطنية من الإعلامية الفلسطينية التي استشهدت على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال تأدية عملها، شيرين أبو عاقلة.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إعلامية دفعت دمها وحياتها لأجل قضية وطنها وإيصالها للعالم والكثير من أبناء وطني باعوا وطنهم لأجل المال وطبلوا وهللوا للأجنبي الذي احتل أرضهم ويقال عنهم زورا وبهتانا بأنهم اعلاميين”، بحسب وصفها.

وأضافت “شتان ما بين من مات لأجل وطنه وبين من باع وطنه لأجل بطنه، تعلموا يا ارخاص معني الوطن والوطنية من هذه المناضلة لأجل قضيتها ووطنها، وتعلموا ما هي رسالة الإعلام الحقيقية يا من تشتغلون إعلاميون في قنوات العدو لأجل التهجم على أبناء وطنكم مرة بالخوارج ومرة تصفونهم إخوان ودواعش وإرهابيين وكله لإرضاء أسيادكم”، وفقا لقولها.

وتابعت “نعم هي ذهبت ولكن اسمها كتب بأحرف من ذهب في بلادها وستظل كلمة المناضلة البطلة مقرونه باسمها وأنتم سوف تموتون وترمى أساميكم في أول صفيحة قمامة ولن يذكركم أحد بل سيكون مقرون بأسمائكم كلمه خونة وأنذال باعوا الوطن بالبطن”، على حد تعبيرها.