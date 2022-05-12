بن ناصر: نسعى للتعاون مع أطباء زوار متخصصين لزراعة 500 قرنية لمستحقيها في كامل التراب الليبي

ليبيا – قال رئيس الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بوزارة الصحة جمال بن ناصر إن الطبيب الزائر أسامة الجليدي من بريطانيا أجرى 10 عمليات زراعة قرنية، مشيرًا إلى الهيئة تتجهز لزراعة 10 قرنيات أخرى لمرضى في مستشفى صرمان العام و20 عملية في سبها.

بن ناصر وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأربعاء، أوضح أن الهيئة تسعى للتعاون مع أطباء زوار متخصصين لزراعة 500 قرنية لمستحقيها في كامل التراب الليبي، وشعارها توطين العلاج بالداخل، أي توفير العلاج لقوائم المنتظرين.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت وعودًا من وزارة الصحة بالدعم تحت بند تحسين العلاج، ووزارة الشؤون الاجتماعية أبدت استعدادها لسداد رسوم إقامة وتوفير احتياجات الأطباء الزوار.

وأكد بن ناصر أن الهيئة ستعمل على إجراء زيارات ميدانية لدور الرعاية والسجون والمرافق ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإجراء عمليات زراعة وعلاج للمحتاجين منهم، لافتًا إلى أنه ومن خلال متابعة المرضى الذين أُجريت لهم عمليات، أظهرت النتائج نجاح هذه العمليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية