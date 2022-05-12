احويلي: سنقطف الثمار في 2023 ولا انتخابات قريباً

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، إنه لا توجد أي مؤشرات لإجراء انتخابات قريبًا في ليبيا لعدة أسباب، أولها أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج لإعادة تشكيل، وهناك حكم من محكمة استئناف مصراتة بأن رئيس المفوضية العليا للانتخابات لا يحمل الصفة التي تؤهله لرئاسة هذه المفوضية.

أضاف حويلي في تصريحات صحفية، أن أقرب وقت لإجراء الانتخابات هو 2023 في حال التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لإخراج مجلس إدارة جديد للمفوضية العليا، كما أن القوانين والقاعدة الدستورية تحتاج لتعديلات، و عام 2022 ربما يكون بداية حل الأزمة، وربما نقطف ثمار ما يتم إعداده في العام الحالي خلال عام 2023، الذي سيشهد حل الأزمة بشكل نهائي بعد عملية تضييق الهوّة بين الأطراف والاتفاق على المسار الدستوري المأمول.

وتابع قائلاً: “عدم توحيد المؤسسة العسكرية يؤثر سلبا على الانتخابات القادمة، ولو تم التوافق على القوانين، والقاعدة الدستورية تكون هناك “هدنة”، ويُسمح بفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا، والانتخابات تحتاج أيضًا لمراقبة دقيقة لكي نمنع التزوير، أو التلاعب بنتائج هذه الانتخابات”.