«الحويج» يبحث سُبل تحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية، لمناقشة دور الغرف في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

حضر اللقاء، مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة ومدير إدارة التعاون والترويج بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس نقابة المخابز.

وناقش الحاضرون سُبل تحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والعمل وفق رؤية مشتركة واضحة لدعم وتطوير الأنشطة الزراعية والصناعية ورفع جودة الخدمات والسيطرة على السوق المحلي وانسياب السلع واستقرار أسعارها.

ووجّه الحويج غرف التجارة والصناعة والزراعة بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية وتحسين جودة الخدمات بالمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، والمساهمة في متابعة عمليات توريد المواد الخام والسلع الأساسية وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتوفير مخزون استراتيجي يسهم في استقرار السوق المحلي، وحصر الفرص الاستثمارية والمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة ووضع برنامج تنفيذي لدعمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.