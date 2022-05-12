حرس السواحل ينقذ 146 مهاجرا

أنقذت إحدى دوريات حرس السواحل 73 مهاجرًا غير شرعيين كانوا على متن قارب مبحر نحو الشواطئ الأوروبية، شمال مدينة صبراتة.

كما تمكنت دورية أخرى من إنقاذ 73 مهاجرًا آخرين، جرى إنزالهم في نقطة مصفاة الزاوية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة، حسب بيان مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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ويوم الأحد الماضي، جرى إنقاذ 83 مهاجرًا شمال منطقة المطرد غرب البلاد، وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية، وذلك من قبل زورق تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

مهاجرون في نقطة إنزال مصفاة الزاوية.